Sudtirol | Bisoli | «La nostra favola è irripetibile | le favorite…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Pierpaolo, allenatore del, ha parlato della prossima stagione di Serie B. Tutti i dettagli Pierpaolo, allenatore del, ha parlato a Trivenetogoal. PAROLE – «Non siamo più la Cenerentola e gli altri ci vedranno con occhi diversi, lo spirito e l’entusiasmo sono però gli stessi: ringrazio la società e il direttore sportivo Bravo per avermi messo a disposizione già l’80 per cento della squadra. Dopo la sconfitta in semifinale con il Bari mi sono preso un giorno per decidere se restare o meno, non perché volevo andare via, ma per capire se avevo lo stesso entusiasmo e la stessa forza per trasmetterlo a tutto l’ambiente. Mi sono detto, ma perché cambiare? Qui ho tutto, un ds con cui sono in sintonia, un club organizzato, persone che stimo. Cosa manca alla rosa? Un difensore, un esterno e ...