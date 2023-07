Sud | Silvestro Fi | ' bene Fitto per Meridione sempre più competitivo con Zes'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “C'è enorme soddisfazione per la proposta del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele, in merito all'istituzione di una Zes unica per tutto il Mezzogiorno. Una modifica che semplificherebbe non poco l'attuazione delle Zes, indispensabile per il rilancio di tutto il Sud Italia. Questo è un ulteriore segnale che il lavoro del Governo èpiù mirato ad una Italia senza spaccature e ritardi, con il Mezzogiorno pronto ad esserepiù”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco

... i Consiglieri del Distretto Agrumi, Renato Maugeri e Giuseppe Di. "Un'operazione di ...si attivino con determinazione a tutela di una delle produzioni più economicamente importanti deld'...... i Consiglieri del Distretto Agrumi, Renato Maugeri e Giuseppe Di. "Un'operazione di ...si attivino con determinazione a tutela di una delle produzioni più economicamente importanti deld'...in San Michele de' Mucchietti nella zonadella Città di Sassuolo, Ss. Nazario e Celso Mm. in ...P. in Cella, San Giacomo Magg. in Cadè e S. Giuliano M. in Gaida e Collaboratore pastorale ...

Sud: Silvestro (Fi), 'bene Fitto per Meridione sempre più competitivo ... Il Tirreno

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “C’è enorme soddisfazione per la proposta del ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in merito all’istituzione di una ...Scoperto un grosso giro d’affari legato al narcotraffico a Camaro e Santa Lucia sopra Contesse, con sconfinamenti in provincia di Messina e Catania, oltre a due canali di rifornimento in Calabria.