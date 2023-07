Studenti di medicina intossicati per una torta alla marijuana | ' Vedevamo i fantasmi'

... affittato a giovani ragazzi, dove era stata organizzata una cena fra amici, ottouniversitari (quattro di) avevano preparato una torta a base di marijuana. Subito dopo averla ...Gli ottouniversitari, quattro dei quali studiano, hanno cominciato ad avere dei forti malesseri e, quando sono arrivate due ambulanze, un'auto medica e i carabinieri, i giovani ...Alcuni ragazzi, quattro dei quali sono risultati essereuniversitari della facoltà di, sono stati assistiti sul posto, mentre qualcuno ha rifiutato le cure. Per quelli colpiti dai ...

Si avvicina il test di medicina, 2 studenti su 3 sono donne L'HuffPost

Il viaggio di una provetta di sangue per una diagnosi precoce di infarto del miocardio e la complessità e l'innovazione dei test.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...