Street Food Festival Summer Edition | il 15 ed il 16 luglio a Fondi | il programma

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 luglio 2023)– È ufficialmente partito il countdown per lo2023: due giorni di musica, cibo da strada, divertimento e intrattenimento all’ombra del Castello Caetani Due le aree interessate (Piazza Duomo e Piazza Matteotti) dall’evento tra i più attesi dell’estate, indal tramonto di sabato 15a domenica notte. “Per questa sesta edizione – spiega il presidente dell’Associazione Utopia Antonio Simonelli – abbiamo messo a punto unesclusivamente serale anche perché, purtroppo, il gran caldo non consentirebbe di organizzare le iniziative che tanto successo hanno avuto in primavera. La2023, in linea con il...