Stipendi più alti | annunciato l’aumento | ecco per chi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Per la ministra del Lavoro, Marina Calderone, è “importante riaprire la stagione dei rinnovi contrattuali”. Soprattutto per quei contratti scaduti da molti anni. Il tema dovrà essere affrontato anche dalla prossima legge di Bilancio, ma intanto si inizia a parlare dipiùper il settore sanitario. Lo fa il ministro della Salute, Orazio Schillaci, spiegando che è previsto a fine luglio un incontro con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, proprio sulla questione deglidegli operatori sanitari. In questo caso, in effetti, la discussione non è solo sui rinnovi, ma in generale su un aumento che sembra necessario di fronte alla fuga dei medici e degli infermieri dalla sanità pubblica verso quella privata.più, per chi può scattare ...