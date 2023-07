Stipendi | per aumentarli | nel nostro Paese | bisogna tagliare le tasse Lo dicono i dati

(Di venerdì 14 luglio 2023) Esemplificative le parole del leader della CISL Luigi Sbarra, che senza mezzi termini ha dichiarato: "non si risolve il problema degliinserendo una cifra in Gazzetta Ufficiale". Da ...

In una situazione già disé drammatica, si inserisce poi l'ulteriore aggravante di un tasso di inflazione elevato, che ha eroso il potere d'acquisto degliriducendo drasticamente i ...me non è così: penso che sarebbe meglio concentrarci come stiamo facendo noi sulla partecipazione dei lavoratori agli utili aumentando glial ceto medio. E glial ceto medio in ...Ma continueremo anche la nostra storica battaglia contro i costi della politica - aggiunge - : dopo avere evitato che l'adeguamento deglii capigruppo - che noi non prenderemo - fosse a ...

Aumento stipendio per i capigruppo alla Camera: 1.200 euro in più al mese: M5S vota sì, poi il dietrofront ilmessaggero.it

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo facendo una ricognizione per arrivare al tavolo con delle proposte concrete; a noi interessa, soprattutto, che quello ...ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra di Giorgia Meloni si è precipitato a presentare in Commissione Lavoro un emendamento per bocciare la ...