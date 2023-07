Startup | Showgroup | marketplace degli artisti raccoglie 430mila euro in 24 ore

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nata in piena pandemia per aiutare glia riorganizzarsi Si chiama.it ed è unche consente di realizzare qualsiasi evento semplificando l’iter della sua organizzazione e dimezzando tempi e costi, perché mette in comunicazione gli operatori del settore intrattenimento senza intermediari. Nata in piena pandemia per aiutare glia riorganizzarsi finché le porteeventi non si fossero aperte di nuovo,è cresciuta molto velocemente con capitali propri, registrando un aumento del fatturato del 2022 pari al 100% rispetto al 2021. “Oggi 37mila provider usano regolarmente la piattaforma – racconta il Ceo e co-founder, Francesco Magon – e il conversion rate, ovvero il rapporto percentuale tra il numero dei provider e quelli che acquistano ...

... che ha assunto il ruolo di anchor investor, mentre su Mamacrowd in sole 24 ore laha raccolto 430 mila euro.opera in un mercato che vale circa 10 miliardi di euro e l'Italia, ...... che ha assunto il ruolo di anchor investor, mentre su Mamacrowd in sole 24 ore laha raccolto 430 mila euro. Il mercato dei piccoli e medi eventiopera in un mercato che vale ...è attualmente in crowdfunding su Mamacrowd . Il suo modello di business ha subito ... che ha assunto il ruolo di anchor investor, mentre su Mamacrowd in sole 24 ore laha raccolto ...

Startup, Showgroup: marketplace degli artisti raccoglie 430mila euro ... Adnkronos

Il suo modello di business ha attratto l’attenzione dagli investitori: 200mila dalla holding Café de Paris e 430mila euro su Mamacrowd ...Nata durante il covid per aiutare artisti in difficoltà prosegue la sua crescita aiutando privati, aziende ed enti a entrare in contatto diretto con gli artisti ...