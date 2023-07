Stalker investe un carabiniere e il collega gli spara uccidendolo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Scene da Far West oggi 14 luglio in vicolo Castelfidardo nel popoloso quartiere Sacra Famiglia a Padova. Dalle prime informazioni trapelate, un uomo di 55 anni albanese, aggravato dal divieto di avvicinamento alla ex moglie, al volante di un furgone si sarebbe avvicinato alla casa della donna per...

Momenti di paura a Padova dove un uomo di 55 anni ha investito un carabiniere e poi è stato ferito a colpi di arma da fuoco da un altro militare. La sparatoria è avvenuta in via Castelfidardo, nel ...Momenti di paura questi pomeriggio a Padova per una sparatoria che ha coinvolto un carabiniere ed uomo, che poco prima con la sua auto aveva investito un collega del militare, per fuggire ad un ...Momenti di terrore oggi pomeriggio a Padova, dove una sparatoria ha coinvolto un carabiniere ed un uomo sospettato di stalking. Quest'ultimo, secondo una prima ricostruzione, ha investito un militare ...

Stalker investe carabiniere, collega gli spara. Due feriti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Momenti di paura questo pomeriggio a Padova per una sparatoria che ha coinvolto un carabiniere ed uomo, sfuggito a un controllo per stalking. Poco prima che il carabiniere aprisse il fuoco l’uomo, con ...L'uomo, che aveva un divieto di avvicinamento alla ex, è stato fermato da una pattuglia. Mentre lo stavano identificando è scappato, travolgendo un militare con l'auto. Un collega del carabiniere feri ...