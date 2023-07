Stalker investe carabiniere | il collega gli spara | due feriti gravi

Momenti di paura a Padova dove un uomo di 55 anni ha investito un carabiniere e poi è stato ferito a colpi di arma da fuoco da un altro militare. La sparatoria è avvenuta in via Castelfidardo, nel ...Sparatoria a Padova tra un uomo e un carabiniere, ora entrambi feriti gravemente. Tutto sarebbe iniziato in seguito ad un controllo per stalking. In base a quanto ricostruito l'uomo era sotto casa ...TI POTREBBE INTERESSARE

Stalker investe un carabiniere, il collega spara dopo essere stato minacciato col coltello: due feriti gravi Virgilio Notizie

Attimi di terrore nel centro di Padova, dove oggi un uomo sospettato di stalking avrebbe investito un carabiniere nel tentativo di sfuggire a un controllo. Subito dopo, secondo quanto riporta l'Ansa, ...