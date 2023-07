Stalker investe carabiniere a Padova | poi si dirige contro un altro militare che gli spara e lo uccide

Momenti di terrore oggi pomeriggio a Padova , dove una sparatoria ha coinvolto un carabiniere ed un uomo sospettato di stalking . Quest'ultimo, secondo una prima ricostruzione, ha investito un ...Già ammonito per stalking, ha violato il divieto di avvicinamento alla ex che ha quindi chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, hanno identificato l'uomo, un ...Attimi di terrore a Padova dove un uomo, già ammonito per stalking , ha violato il divieto di avvicinamento alla ex che ha quindi chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono intervenuti ...

Padova, stalker investe carabiniere: il collega gli spara uccidendolo TGCOM

Paura a Padova dove un carabiniere è stato investito da uno stalker. Un collega del militare ha sparato all’aggressore, uccidendolo.A Padova un uomo di 55 anni, denunciato per stalking dalla ex, ha investito un carabiniere ed è stato poi sparato dal collega.