Squali nel Mediterraneo | Wwf | “A rischio estinzione”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Glistanno scomparendo. A lanciare l’allarme rosso è il Wwf, in occasione della Giornata mondiale del predatore marino, oggi 14 luglio. È sempre più preoccupante la diminuzione delle specie nel mar, dove oltre la metà è a. Il problema è che gli, non sono i cattivi predatori che credo tutti, L'articolo proviene da Il Difforme.

mirino della protesta ci sono le nuove politiche europee che vogliono limitare drasticamente la ... impoverendo i fondali e mettendo a rischio specie come, razze e tartarughe. Le nuove norme,...In occasione della Giornata mondiale dedicata allo squalo, conosciuta come Shark Awareness Day, che ricorre il 14 luglio, il Wwf ...... una vasta zona umida subtropicalesud della penisola. Questo serpente costrittore non ha ...in San Basilio FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Ambiente Quali sono glipiù ...

Squali, aumentano gli avvistamenti nel Mediterraneo Metropolitano.it

I ricercatori italiani del Centro Studi Squali (CSS) ha documentato il letale attacco di un’orca a uno squalo bianco in Sudafrica ...Biodiversità e area marina protetta al centro della sesta tappa della campagna di Legambiente per chiedere una maggiore tutela delle specie marine e l’istituzione dell’Area marina protetta ...