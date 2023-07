Squali | 42 specie a rischio nel Mediterraneo | appello del Wwf per salvare i “pescecani” video

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il WWF lancia una tutti i paesi del, affinché mettano in atto le misure vincolanti emanate dalla Commissione Generale della FAO per la Pesca nele dalla CITES, recentemente adottate e che potrebbero migliorare la gestione della pesca e del commercio die razze e aiutare il recupero delle 42appartenenti a questo gruppo e ancora minacciate. Giornata mondiale dedicata allo squalo Oltre la metà dellepresenti nel, infatti, sono a: si tratta della percentuale più alta rispetto al resto degli oceani. In occasione dello Shark Awareness Day (giornata mondiale dedicata allo squalo, il 14 luglio) il WWF ricorda come, in unsurriscaldato, popolazioni sane ...

Uno squalo nel mare di Ostia Dopo gli avvistamenti in Sicilia - quattro solo nelle ultime settimane - ma anche in altre zone del paese come Livorno (a poche miglia dal porto), Sardegna, Puglia ...