Sport acquatici in Sardegna | quali sono i migliori e dove praticarli

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’estate è il periodo migliore per una vacanza al mare e laè la meta ideale per gli amanti deglitantissime le tipologie dida poter praticare in acqua in questo piccolo paradiso: dal kayak al diving, dallo snorkeling al SUP. Quest’isola dalle acque cristalline è ricca di luoghi selvaggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: tra nubifragi, paura ed allerta meteo, GdF sgomina truffa di capi di abbigliamento A Cagliari, scritte contro Luigi Di Maio La protesta dei pastori inLariapre le spiagge. Inizia la nuova fase Come muoversi inper le ...

Condividi su: L'estate è il periodo migliore per una vacanza al mare e la Sardegna è la meta ideale per gli amanti degli. Sono tantissime le tipologie dida poter praticare in acqua in questo piccolo paradiso: dal kayak al diving, dallo snorkeling al SUP. Quest'isola dalle acque cristalline è ...Senza dimenticare le fresche acque dove nuotare, giocare o praticare. Il Weekend Glamping Resort propone cottage e lodge tent immersi nel verde di un antico uliveto, direttamente a ...Questa volta il teatro di gara è stata Creta, isola meravigliosa della Grecia dove Sara Oddera (Sup Team Savona) si è cimentata nella tre giorni di gara che comprendeva technical (12boe in 1400mt), ...

Sport acquatici, Trieste cala il pokerissimo ai Mondiali di Fukuoka Il Piccolo

Sport di mare per Tutti: con Sea4All un'estate ricchissima di attività a Lignano Sabbiadoro Vivere il mare e gli sport acquatici come la vela realizzando effettivamente accessibilità e inclusione si p ...I Mondiali 2023 degli sport acquatici scatteranno a Fukuoka, in Giappone, oggi, venerdì 14 luglio: il programma della rassegna iridata si aprirà con il nuoto artistico (preliminari di solo tecnico fem ...