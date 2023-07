Spariti 5 Rolex di Francesco Totti | colpo di scena nella diatriba con Ilary Blasi

Fotogallery - Ilary Blasi in Brasile, mamma che bikini hot! GUARDA LE FOTO Fotogallery - Alessia Marcuzzi a Formentera con paolo Calabresi Marconi IL BACHELORETTE DI FRANCESCA Fotogallery - Chiara ...La questionesi complica per Francesco Totti e Ilary Blasi . Quest'ultima, come riporta il Corriere della Sera , avrebbe denunciato la scomparsa di cinque orologi della collezione in 'affidamento congiunto' ......il valore di questi, tra cui un Daytona Rainbow, è altissimo: circa un milione di euro . Totti aveva consegnato un elenco preciso, con allegate le prove d'acquisto. Ma ora sembrano, e ...

Rolex di Totti e Ilary, spariti cinque orologi dall'affidamento congiunto Tag24

Francesco Totti e Ilary Blasi litigano ancora. Nella diatriba sui Rolex arriva un bel colpo di scena, perché, dopo la decisione del giudice per l’affido condiviso degli orologi di lusso, la conduttric ...A dare la notizia è Pipol Magazine che proprio nelle ultime ore svela i recenti retroscena circa il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Durante la sentenza tenutasi lo scorso 12 luglio, sembra ...