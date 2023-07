Spara al genero e si costituisce | fermato un 49enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 49 anni è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio ai danni del: l’episodio su cui è intervenuta la Polizia è avvenuto mercoledì pomeriggio in via Panto ad Ercolano. Quel pomeriggio un 28enne era stato ferito all’inguine da un colpo di arma da fuoco e, soccorso da personale del 118, è stato portato all’Ospedale del Mare di Napoli non in pericolo di vita. Agli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, giunti sul posto, il 28enne aveva raccontato che, poco prima, era stato avvicinato dal suocero a bordo di scooter il quale, dopo aver estratto una pistola, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco uno dei quali lo aveva ferito all’inguine. Agli agenti ha raccontato anche di aver avuto una discussione con il familiare per futili motivi nei giorni precedenti. Sul selciato gli agenti hanno sequestrato un’ogiva e un ...