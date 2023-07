...dell'assume anche un valore nazionale perché è sempre visto come un laboratorio di alleanze. È anche la Regione dove nel 2019 Vox ha eletto il suo primo consigliere regionale in......i patti del partito di centrodestra con il partito di estrema destra VOX (ECR) ine ...difende la sua imparzialità L'azienda ha difeso il sistema di voto per corrispondenza income '......modello di gestione dell'immigrazione e sulla difesa delle frontiere che si vogliono per la'.Popolare ha stretto accordi in più di cento comuni e nella regione Valenciana e di, ...

Spagna: in Estremadura i Popolari accettano i voti dei franchisti di Vox Globalist.it

Dopo aver siglato numerosi accordi coi popolari per governare a livello locale, il partito di Abascal punta adesso al voto nazionale, trascinando il dibattito sui suoi temi ...I dati del satellite europeo Sentinel-3. La temperatura dell’aria viene invece misurata a 2 metri dal suolo e all’ombra ...