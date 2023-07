Sorteggio Conference League 2023-2024 | quando si svolge? Data | programma | fasce | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lo scorso 7 giugno si è conclusa la seconda edizione della UEFA. La Finale del torneo si è giocata all’Eden Arena di Praga e ha visto come protagoniste la Fiorentina e il West Ham. A sollevare il tanto agognato trofeo ci hanno pensato gli Hammers che dopo aver aperto il match ed essere stati raggiunti dalla Viola, hanno fissato il risultato definitivamente sull’1-2 al 90esimo. Insomma non c’è stata alcuna doppietta italiana. Dopo la Roma, la squadra toscana, non è riuscita a fare rimanere in Italia il trofeo. Ma adesso è già tempo di pensare allache verrà, alla. Già dalla giornata di mercoledì 12 luglio sono iniziate le prime gare valide per il primo turno preliminare. Da qui in avanti e ...