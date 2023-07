Sophie Codegoni | la figlia Celine sdraiata accanto al cane | «Non fa avvicinare nessuno» Ma piovono le critiche

(Di venerdì 14 luglio 2023), mamma da appena due mesi, non riesce a fare a meno di fotografare e immortalare tutti i momenti di vita con la sua bambina,Blue. Tra le ultime foto ha mostrato quella della...

...a Ibizia con Sofia Costantini 2 anni Fotogallery - Belen Rodriguez festeggia il compleanno di Luna Marì SHOW A GALLIPOLI Fotogallery - Alessandro Basciano regala 100 rose rosse a...a Ibizia con Sofia Costantini 2 anni Fotogallery - Belen Rodriguez festeggia il compleanno di Luna Marì SHOW A GALLIPOLI Fotogallery - Alessandro Basciano regala 100 rose rosse aSi è parlato anche di flirt con Madalina Ghenea e con, mai del tutto confermati. A Formentera poi è stato pizzicato circondato da belle ragazze. A 24 anni non ha nessuna intenzione ...

Alessandro Basciano regala 100 rose rosse a Sophie Codegoni TGCOM

Nicolò Zaniolo e Sofia Costantini insieme a Ibiza. Lei ha fatto delle rivelazioni piccanti sulle sue notti di passione con il calciatore.Vacanze rovinate per l’attrice napoletana Marisa Laurito dopo aver assistito a una scena che non le è piaciuta in alcun modo. L’attrice napoletana Marisa Laurito da sempre è considerata un punto di ri ...