(Di venerdì 14 luglio 2023) (Adnkronos) –ha annunciato che dal 13 al 24 luglio sarà possibile acquistare PlayStation 5 in versione con lettore di dischi aldi 449,99invece di 549,99, con un taglio didi cento. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte ed è attiva presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa e sullo store PlayStation, e si tratta delpiù basso di sempre per la console, che è uscita sul mercato a 499ed è stata aumentata di 50quest’anno.ha dichiarato negli ultimi risultati finanziari di aver distribuito 6,3 milioni di PlayStation 5 nei tre mesi fino al 31 marzo 2022, portando la vendita di console a 38,4 milioni di pezzi. È la PlayStation venduta più velocemente ...

Sony taglia il prezzo di PS5 di 100 euro, ma solo per pochi giorni Adnkronos

