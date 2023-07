“Sono spariti | roba da milioni” Clamoroso tra Ilary Blasi e Francesco Totti | lei denuncia tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Le pratiche di divorzio trasembrano essere in salita. Ora è spuntata fuori una notizia clamorosa, data dalla presentatrice Mediaset, infatti sarebbero scomparsi nel nulla alcuni oggetti preziosi, uno dei quali ha un super valore di 1 milione di euro. E ora l’incertezza rischia di regnare sovrana, fino a quando non verranno ritrovati. E non si sa davvero che fine abbiano potuto fare, visto che entrambi non riuscirebbero a fornire risposte. Ad annunciareè stato il Corriere della Sera, che spesso e volentieri ha captato in anticipo alcune notizie sul conto di. Ora è stata presentata una memoria dalla conduttrice televisiva, nella quale ha spiegato che non potrà ...