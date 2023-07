Sono iniziati i festeggiamenti per l’addio al nubilato di Francesca Ferragni Il post di Chiara

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nelle ultime oreufficialmente iper celebrarealdiche, il prossimo 9 settembre, convolerà a nozze nel Castello dei Conti Zanardi Landi, a Gazzola (in provincia di Piacenza) con il compagno Riccardo Nicoletti. Nella serata di ieri, 13 luglio 2023,ha condiviso una serie di scatti al tramonto che racchiudono alcuni momenti del party, organizzato in un resort di lusso a Mykonos. “Prima sera a Mykonos per il bachelorette di mia sorella– recita la didascalia delpubblicato da– Per l’occasione indosso un custom made Atelier Emé”, ...

stupito e soddisfatto che siamo riusciti a realizzarla in così poco tempo". Il collegamento ... Mentre un video "introduce alla storia di Pompei e ai grandi scavicon i Borbone", secondo ...Ma quando il video ha cominciato a circolare veramente, centrando il loro obiettivo,i guai per i due aspiranti influencer, che ora dovranno fare fronte a una denuncia . Lo sfregio all'...'I lavorinella galleria Monte Giugo, in A12 - dopo l'incendio che ha coinvolto un Pullman e numerose ...attenuare i disagi causati dalle code chilometriche che con il maggiore afflusso...

A Cherasco sono iniziati i lavori da 1 milione di Euro agli affreschi della chiesa di San Gregorio LaVoceDiAlba.it

(CLICCA QUI PER IL METEO DI OGGI) AGGIORNAMENTO 10.00 - Lo staff di Maurizio Sarri ha iniziato a preparare il campo per l'allenamento. Sul prato dello Zandegiacomo sono stati poste le sagome ...Da Martina Caironi parte tutto: perse la gamba a 18 anni, la prima a vincere da amputata. Ha ispirato Monica Contrafatto quando era in ospedale dopo l’incidente in Afghanistan. La più giovane è Ambra ...