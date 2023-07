Sommer prima di tutti per l’Inter | ore cruciali! Poi si va dal Bayern Monaco – Sky

(Di venerdì 14 luglio 2023)potrebbe essere il prossimo acquisto deldi tutte le altre questioni non solo per la porta. Colin arrivo i contatti decisivi, spiega Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. CHIUSURA VICINA – Dopo il clamoroso aggiornamento sulla “sparizione” di Romelu Lukaku, Gianluca Di Marzio si sposta sulla porta: «deve anche sistemare il discorso portieri, con André Onana vicinissimo al Manchester United. Tra stanotte e domani mattina chiude l’accordo col giocatore, con il suo sì e l’accordo economico. Poi andrà ala trattare per pagare un po’ di meno, se dirà di no c’è la clausola a sei milioni.di, poi c’è Anatoliy ...

... definita la cessione di Onana, sarà la volta di sferrare gli assalti all'esperto svizzero... Dopo unaproposta rifiutata da 30 milioni di euro, da Viale della Liberazione si sta lavorando ...André Onana è ormai vicinissmo al Manchester United e l'Inter ha il problema di sostituire sia lui che Handanovic: lascelta è lo svizzero Yann. Fabrizio Biasin , giornalista di Libero , è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it , in onda sul canale Twitch TVPLAY, per parlare delle trattative in ...

L'Inter vuole chiudere il prima possibile per il trasferimento di Sommer: l'accordo è in dirittura di arrivo ...André Onana è ormai vicinissmo al Manchester United e l'Inter ha già scelto il sostituito: è lo svizzero Yann Sommer.