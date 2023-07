Sommer non sarà Onana | ma i dati fanno sorridere Inzaghi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Yannsi avvicina all’Inter, per sostituire il partente André(ormai prossimo al passaggio al Manchester United). E isul tipo di calcio dello svizzeroSimone. IDEE CHIARE – Nonostante la sua presenza al raduno iniziato ieri (qui il video del nostro inviato), Andrénon è più nei piani dell’Inter. E lo si intende molto facilmente anche dalle parole di Simonenella conferenza stampa di mercoledì. Il tecnico non vorrebbe dire addio a un giocatore così decisivo, ma, se cessione dev’essere, la pretesa è chevenga sostituito degnamente. Con un portiere altrettanto bravo coi piedi, in primis. E Yann, sul taccuino nerazzurro insieme ad Anatolij Trubin dello ...

... in arrivodal Bayern Monaco per 6 milioni (contratto biennale). Oltre allo svizzero i ... Il Campione d'Europarientra più nei piani della Roma di Mourinho, che é in pressing per portare in ...Se nel ruolo di secondo potrebbe arrivaredal Bayern Monaco, il nuovo numero uno potrebbe ... A Parigi l'ex Milanè riuscito a confermarsi sui livelli che lo avevano visto protagonista nella ...L'Inter, la mina vagante Genoa e la "sua" Fiorentina. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Sebastian Frey. L'Inter si indebolisce perdendo Onana "Tecnicamente sì.ci sono portieri come lui in circolazione. Anche a livello di leadership, i nerazzurri perdono tanto. Però". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})...

Tutti questi dati sembrano quindi colmare il vuoto che Onana lascerà salutando l’Inter DOTI DI CALCIO – Mediamente, Sommer completa più passaggi a partita (39,6 contro 34,9) con una… Leggi ...In casa Inter sono ore decisive per il passaggio di Onana al Manchester United. I nerazzurri sanno però benissimo che l'intero tesoretto sarà investito su due nuovi portieri e il ritorno di Lukaku, ch ...