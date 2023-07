Soleil Sorge verso un nuovo ruolo in TV? Un dettaglio incuriosisce | l’indiscrezione

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)una nuova avventura televisiva? Ilnon passa inosservato. Ecco cosa è emerso daluna nuova avventura televisiva? Negli ultimi mesi ha co-condotto il format GFVip Party accanto all’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, anche quest’anno tornerà alla conduzione del format? Non si conoscono ancora i dettagli, ma dai recenti rumors, sono emersi due nuovi nomi che potrebbero prendere il posto die Pierpaolo. Sarà vero? Intantosi sta godendo il successo della sua brillante carriera spaziando tra un progetto e l’altro e stanno arrivando anche importanti riconoscimenti per lei. Leggi anche –> “Si parte a manetta”, Can Yaman in preparazione per il primo ...