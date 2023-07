Era un'offerta da un sacco di, più di quanto gli spagnoli (il Real Madrid ndr) gli avevano ...hanno cominciato a fare acqua da tutte le parti ed è quindi risultato inevitabile convocare...Se dovessero effettivamente definirsi le partenze di, Kean e Chiesa, in aggiunta a quelle ...nella trattativa anche il cartellino di Luca Pellegrini per alleggerire l'investimento inper ......sarebbe pronta ad inserire il cartellino di Luca Pellegrini per attutire l'investimento in. ... Arthur Melo e Weston McKennie, senza contare le possibili cessioni in prestito di Fabioe ...

Soldi e Miretti, super colpo Juve in Serie A Calciomercatonews.com

StampaL’ultimo incontro è servito a fissare le priorità, degli obiettivi e una certezza: Boulaye Dia sarà ceduto a non meno di 25 milioni di euro. Alcune in presenza a Roma, altre in collegamento a di ...La società bianconera potrebbe lasciar partire anche Miretti in prestito e Bonucci, Rugani e Chiesa a titolo definitivo ...