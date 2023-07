Softball | Canada Cup 2023 | Italia | doppio impegno con vittoria e sconfitta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Due le partite disputate dall’nel giovedì diCup. Sono arrivate rispettivamente unacontro il TC Colorado, un gruppo di collegiali che promette bene e che finora non ha ancora perso, e unacon la Grecia. Per quanto riguarda il match con il TC Colorado, con Alice Nicolini a lanciare, arriva subito il fuoricampo di Coffey a dare il vantaggio alle avversarie. Il terzo inning è quello del raddella selezione dello Stato che ha per capitale Denver, con Coffey che trova un singolo con bunt, ruba la seconda base e sfrutta poi un errore difensivono., Mondiali: gli Stati Uniti battono l’Australia nel big match del girone A Le azzurre riescono ad accorciare quasi subito, con ...

Buon test per la nazionale dialla vigilia dellaCup 2023 . La squadra di Pizzolini ha superato l'Australia per 7 - 3 , preparandosi al meglio per il debutto nel torneo internazionale in programma dal 10 al 16 ......

Arriva la prima vittoria dell'Italia alla Canada Cup 2023, competizione di softball che anticipa la prima parte dei Campionati Mondiali 2023, in scena per ciò che concerne il gruppo C proprio nel nost ...SURREY – Dopo due sconfitte contro Giappone e Canada, Italia Softball si rialza ottenendo contro Israele la prima vittoria alla Canada Cup. 9-2 il risultato finale in cinque riprese.