Social card Dedicata a te per la spesa | requisiti | come richiederla | cosa si può comprare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 luglio 2023)a te è la nuova iniziativa lanciate dal governo per le famiglie in difficoltà. Non sono mancate le polemiche perché i beni da potersono stati decisi dall’esecutivo Meloni con limiti anche alle categorie beneficiarie.a te per laIl Governo ha lanciato la nuovaa te”. “L’iniziativa riguarda quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutarle”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La carta contiene 382,50 euro una tantum ma può essere utilizzate per ...