Sla | a Parma e Ancona esperti a confronto su fine vita e cure palliative

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, è approdata nelle Marche e in Emilia-Romagna la Road Map Aisla, la formazione Ecm gratuita Aisla che promuove ilcon gli operatori sanitari e la cittadinanza sul tema del, delle...

...delle cure è quindi fondamentale per consentire il più ampio sostegno e la modulazione più efficace degli interventi di cura a cui la persona condesidera o meno acconsentire'. A- riporta ...Le nuove tappe sono statee Ancona. 'La presa in carico della persona affetta dae della sua famiglia necessita della collaborazione di numerosi professionisti nei diversi luoghi di cura, ......delle cure è quindi fondamentale per consentire il più ampio sostegno e la modulazione più efficace degli interventi di cura a cui la persona condesidera o meno acconsentire" A, l'11 ...

Sla: a Parma e Ancona l’approfondimento bioetico sul fine vita e le ... Tecnomedicina

Iniziativa promossa da Aisla anticipa la Giornata nazionale Sclerosi laterale amiotrofica ...La pianificazione del percorso, con l'inserimento delle cure palliative fin dalla diagnosi, consente il miglior sostegno al paziente e la modulazione dei trattamenti cui desidera o meno sottoporsi. A ...