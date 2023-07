Skateboard | Campionato Italiano 2023 | domani a Ostia l’assegnazione dei titoli nazionali

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) Nella giornata di, sabato 15 luglio, presso Skatepark The Spot del Lido diandrà in scena ildiing Park. I partecipanti saranno 27 e saranno distribuiti in tre categorie: 15 Junior Maschile (8-13 anni); 7 Senior Femminile (14 anni in su); 6 Senior Maschile (14 anni in su). La manifestazione è organizzata in collaborazione e con il supporto di Federazione Italiana Sport Rotellistici, Italianing Commission, Roma Capitale Municipio X. Questa competizione permetterà agli atleti italiani di testare in gara lo spot che a inizio ottobre sarà il teatro dei Mondiali Park, validi anche come tappa di qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. I Campionati Italiani rappresentano anche ...