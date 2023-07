(Di venerdì 14 luglio 2023)(Inghilterra) - Ac'è in palio la gloria, ma in ballo ci sono anche un bel po' di soldi. Lo Slam che va in scena sull'erba inglese è il secondo toneo con il più alto: ...

WIMBLEDON (Inghilterra) - A Wimbledon c'è in palio la gloria, ma in ballo ci sono anche un bel po' di soldi. Lo Slam che va in scena sull'erba inglese è il secondo toneo con il più alto montepremi: ...Insomma, oltre ovviamente ai risultati, Jannikanche all'aspetto economico e finora i numeri ... Photo Credit: Getty Images JannikWimbledongli allenamenti e le partite di tutti. Poter guardare Djokovic nella vita reale... sì, ... Il serbo sfiderà Janniksui prati dell'All England Club per il secondo anno consecutivo. L'...

Sinner, guarda quanto guadagna chi vince Wimbledon: il montepremi è da urlo!

Siglinde racconta il figlio Jannik: «Quando giocava a calcio il papà lo cacciò dal campo perché non passava la palla. Quella lezione gli è servita» ...Il semifinalista di Wimbledon incasserà infatti 600 Mila sterline, ovvero 705 Mila euro; numeri che potrebbero aumentare in caso di vittoria. Chi approderà infatti alla finale londinese potrà ...