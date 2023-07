Sinner eliminato in semifinale a Wimbledon da Djokovic

(Di venerdì 14 luglio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Janniknelle semifinali di, terzo torneo dello Slam alle battute conclusive sull'erba londinese. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 8, si è arreso al serbo Novak, seconda forza del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(4), maturato dopo due ore e 46 minuti di gioco. Nella secondase la vedranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale e del seeding, e il russo Daniil Medvedev, terza testa di serie del torneo.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).

Un altro 25enne, Roman Safiullin , ha raggiunto a sorpresa i quarti dove è statoda Jannik. Tra le donne hanno ben figurato Ekaterina Alexandrova (eliminata agli ottavi dalla ...Ma poi non vinceBerrettini, la carrucola del cannone si è spostata nel lato di tabellone di Jannik. Il predestinato dal destino in costruzione è arrivato a Wimbledon con le spalle ...WIMBLEDON - Jannikaffronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon, la prima in carriera in un torneo del Grande Slam. L'azzurro hain quattro set il russo Safiullin (6 - 4, 3 - 6, 6 - 2, 6 - 2),...

Sinner eliminato a Wimbledon, Djokovic in finale punta al quinto ... Open

Il grande momento è arrivato: sul campo centrale di Wimbledon è iniziata la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che vale la finale del torneo sull’erba londinese. Su ilfattoquotidiano.it è possib ...Grande attesa per questo pomeriggio alle 14, quando sul campo centrale di Wimbledon. Jannik Sinner affronterà in semifinale Novak Djokovic. Per ...