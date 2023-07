Sinner eliminato in semifinale a Wimbledon da Djokovic

(Di venerdì 14 luglio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Janniknelle semifinali di, terzo torneo dello Slam alle battute conclusive sull’erba londinese. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 8, si è arreso al serbo Novak, seconda forza del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(4), maturato dopo due ore e 46 minuti di gioco. Nella secondase la vedranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale e del seeding, e il russo Daniil Medvedev, terza testa di serie del torneo.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nel secondo set l'arbitro assegna un punto a Sinner per "punto disturbato": il serbo urla subito dopo aver colpito la pallina. E qualche minuto dopo si becca anche un warning per aver impiegato più ...

