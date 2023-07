Sinner eliminato a Wimbledon | Djokovic in finale punta al quinto successo di fila

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sono bastati tre set – l’ultimo, sudatissimo, al tie-break – a Novakper eliminare Jannike ottenere la nona. Il serboa vincere l’ottavo sigillo sull’erba verde londinese, ilconsecutivo dal 2018 – con lo stop nel 2020. Inizio in salita per l’italiano, che nel primo set va sotto per 3 game a 0 per poi chiudere 3-6. Nel secondo set l’arbitro assegna un punto aper «punto disturbato»: il serbo urla subito dopo aver colpito la pallina. E qualche minuto dopo si becca anche un warning per aver impiegato più di 25 secondi per servire. Nel terzo set l’altoatesino prova a forzare il gioco nel tentativo di riaprire la partita, ma non c’è nulla da fare. Il 21enne ha a disposizione due set point al nono game, con ...