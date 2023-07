Sinner-Djokovic | semifinale Wimbledon 2023 | programma e telecronisti Sky

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 luglio 2023) Venerdì 14 luglio, ore 14:30. Jannikper la prima volta in carriera disputa unadi un torneo del Grand Slam e asfida il sette volte campione Novak. Il serbo, che lo scorso anno eliminò l’azzurro ai quarti di finale in cinque set, in questa stagione ha già trionfato agli Australian Open e al Roland Garros. Il match, come d’altronde tutto il torneo – andrà in onda su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Disponibile anche uno studio pre-partita a partire dalle ore 14:00, mentre i due commentatori saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci. SportFace.