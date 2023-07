Sinner-Djokovic oggi | semifinale Wimbledon 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un anno dopo, un po’ più in alto. Jannike Novaktornano a confrontarsi sul Centre Court di. Ma, se nel 2022 erano quarti di finale, nelsi sale di un piano, in, con diversi possibili tratti di storia da una parte e dall’altra che possono verificarsi. Qualorariuscisse nell’impresa di battere il numero 2 del mondo, oltre a togliergli la chance di leadership ATP dopo i Championships, sarebbe il secondo italiano finalista sui sacri prati. Potrebbe diventare l’ottavo azzurro in assoluto, e quinto uomo, a giocare una finale Slam, nonché diventare terzo da solo nella graduatoria dei match vinti nel. Dall’altra parte,continua la sua caccia all’ottavo titolo e allo Slam numero 24 (numeri che per ...

Diego Nargiso vedrà in tv (su Sky e Now) alle 14.30 la semifinale tra Jannike Novak. Nargiso, quanta nostalgia... "Beh, sì. Mi tengo bellezza e soddisfazione della mia superficie ...... gestendo flussi di denaro, ne capiscono più di tanti sedicenti esperti, indicanoquale deciso favorito (1,15). Nella consapevolezza che(dato a 5) dovrà pestare su ogni palla, che ...Due date, 22 maggio 1987 e 16 agosto 2001 . I destini di Novake Janniktornano a incontrarsi a dodici mesi dal quarto di finale dello scorso anno. Questa volta in palio c'è un posto in finale. Mai nella storia Open di Wimbledon c'era stata un ...

Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: dove vederla in tv Corriere dello Sport

Sky Sport Tennis, venerdì la super semifinale Djokovic vs Sinner a Wimbledon!, Mancano poche partite per decretare (diretta Sky e in streaming NOW) il campione e la campionessa della 136esima edizione ...