Sinner ci prova ma Djokovic è di nuovo in finale a Wimbledon!

(Di venerdì 14 luglio 2023) Termina in semi- la prima per lui a livello Slam - la corsa di Jannika Wimbledon, terzo Slam stagionale che si sta avviando alle fasi decisive sull'erba dell'All England Club di Londra. ...

Nel terzo punto del gioco successivo il giudice di sedia, il britannico Richard Haigh, dà il "quindici" a(punto disturbato) perché Djokovic ha urlato un po' troppo nel colpire la palla: "Stai ...Nel secondo set l'arbitro assegna un punto aper "punto disturbato": il serbo urla subito ... Nel terzo set l'altoatesinoa forzare il gioco nel tentativo di riaprire la partita, ma non c'è ...... una palla break annullata dal serbo (per via di un errore di diritto diin spinta) e Nole in qualche modo sale sul 3 - 1. Il numero uno d'Italiaa rimanere attaccato alla partita, ...

LIVE Wimbledon, Djokovic in finale. Sinner si arrende 3-0. Ora Alcaraz-Medvedev La Gazzetta dello Sport

Termina in semifinale - la prima per lui a livello Slam - la corsa di Jannik Sinner a Wimbledon, terzo Slam stagionale che si sta avviando alle ...Come Muhammad Alì, il Barcellona di Guardiola, Michael Phelps nelle piscine olimpioniche e il Valentino Rossi dei primi anni duemila. Quando ...