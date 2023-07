Sindaco Parma | cresce la consapevolezza dei cittadini sull' acqua

(Di venerdì 14 luglio 2023)la sensibilità deisui temi dell'. Bisogna approfittarne di questo perché, "in un momento in cui le linee politiche esistono per lavorare seriamentea sostenibilità, occorre ...

Lo ha detto ildi, Michele Guerra, alle "Giornate dell'acqua" organizzate dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e da Globe associazione nazionale per il clima. "La vedo ......ae i sentimenti di molta parte della cittadinanza e della società civile locale, si debba e si possa cambiare rotta, per arrivare a un progetto soddisfacente e condivisibile che dia a..."I progetti finanziati dai fondi ATUSS rappresentano peruna opportunità straordinaria - afferma ilGuerra - , che insiste su settori strategici come quello della formazione, dell'...

Parma, 14 lug. (askanews) - Cresce la sensibilità dei cittadini sui temi dell'acqua. Bisogna approfittarne di questo perché, "in un momento in cui le linee politiche esistono per lavorare seriamente s ...