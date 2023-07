Sindacati divisi sul rinnovo del contratto della scuola La Uil non firma e parla di “accordo farsa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023)spaccati suldelpubblica istruzione ericerca. La Uil non ha infatti sottoscritto l’to invece da Cgil e Cisl. “Il nodo politico sulla mobilità, la mancata valorizzazione del personale Ata, la precarizzazione del lavoro delle segreterie, l’assenza di riferimenti alle scuole italiane all’estero e la parte dedicata alle relazioni sindacali, che non convince”, questi i motivi per cui la Uil non hato sottolineando che si è tratta di una “decisione difficile”. Secondo il segretarioUilAttilio Bombardieri “è un, che non rispetta l’atto di indirizzo mandato dal ministero in cui si ...