“Sì | sono gay” Coming out dal volto di Canale 5 | oggi fidanzato | “Accettarlo non è stato facile”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Uomini e Donne, l’exdel programma ha un nuovo. Dopo la segnalazione sopraggiunta a Deianira Marzano, il mondo del gossip ha sicuramente ricevuto una sterzata notevole. Infatti per chi se lo fosse perso, a rivelare la nuova fiamma dell’ex UeD sarebbeun utente: “Stanno in Grecia insieme. Ma si capisce che so fidanzati. Ovviamente non lo dicono. Lui era andato a Ex on The Beach con le presunte ex”. Nel giro di poco tempo la segnalazione è diventata notizia, e come tale è arrivata alle orecchie del diretto interessato che ha dunque confermato tutto. Alex Migliorini ha un nuovo. “Manuel Pirelli e Alex Migliorini oltre chi li segue anche chi li conosce mi ha confermato privatamente. Bene nuova coppia”, ha dunque comunicato Deianira Marzano attraverso ilsocial. ...