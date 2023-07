“Si parte a manetta” | Can Yaman in preparazione per il primo ciak di “Viola come il mare2” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Cansi sta preparando per una nuova avventura: a breve inizieranno le riprese della seconda stagione di “il mare” Cansi sta preparando al meglio per ricoprire il ruolo dell’ispettore di polizia Francesco Demir. Il noto attore e modello nelle prossime settimane sarà impegnato con le riprese della seconda stagione della fiction “il mare”. Can negli ultimi mesi è stato impegnato nell’ambito solidale con l’iniziativa “Break the Wall Tour”. L’attore in un recente post ha annunciato che a causa delle riprese imminenti di “il mare” è costretto a fermare il tour: “Tra un paio di giorni comincerò a lavorare alla seconda stagione di “il Mare”, per cui dovrò diminuire ...