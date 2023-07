Sì all' aspartame nelle dosi giuste | ma il rischio c' è

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - "La dose consigliata dell'assunzione diè di 40 mg per kg, ma ilnon è mai zero". E' il commento di Francesco Branca, direttore del Dipartimento della nutrizione dell'OMS, a seguito dello studio sull'dell'International Sweeteners Association, dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e del Comitato congiunto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari. "Gli esperti hanno stabilito che la dose ritenuta, in questo momento, accettabile è di circa 40 mg kg di peso corporeo, cioè di 2800 mg per un individuo di 70 kg, al giorno", ha spiegato Branca. "Il lavoro che è stato fatto sia dall'Agenzia per la Ricerca sul Cancro e dal gruppo che valuta gli additivi ha concluso che c'è una possibilità che l'sia responsabile di certi tumori; quindi, è una probabilità che non ...

nel gruppo 2B La classificazione delle sostanze nel gruppo 2B " è generalmente utilizzata ... È una classificazione che non indica il livello di rischio associato'esposizione: la ...... rendendo più economico comprare le bevande gassate rispetto'acqua , come riportano il Guardian ...minore di bevanda gassata senza zucchero per eccedere la quantità giornaliera massima di, ...... l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, si è riunito a Ginevra dal 27 giugno al 6 luglio per valutare la rischi associatie ha concluso che non vi sia alcun motivo per ...

Cosa ha detto davvero l’OMS su aspartame e cancro Il Post

Entro i limiti del consumo giornaliero, non ci sono rischi per la salute ma l'organizzazione consiglia moderazione ...Gli scienziati hanno affermato che finché le persone non superano i livelli raccomandati, non dovrebbero preoccuparsi di alcun potenziale rischio di cancro dovuto all’aspartame, che è ampiamente ...