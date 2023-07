Shiba Memu SHMU irrompe nella scena dei meme e la sua domanda è inarrestabile

(Di venerdì 14 luglio 2023)è una nuova criptovalutache attinge al potere dell’intelligenza artificiale e della blockchain. Attraverso l’intelligenza artificiale,sarà una potenza di marketing autosufficiente, offrendo valore agli investitori. Il prezzo del tokenaumenta ogni giorno e la sua prevendita si concluderà in 8 settimane. Chi pensava che ad oggi le criptovaluteavrebbero avuto così tanto seguito e attrazione? Proprio all’inizio del 2020, la capitalizzazione di mercato del mercato totale dei tokenera di $ 0. All’inizio del 2022, il mercato era valutato oltre $ 20 miliardi, mostrando quanto potenziale hanno i token. I primi arrivati come Doge eInu e i ritardatari come Pepe ...

AI: investi in Shiba Memu Cryptonomist

Il mercato delle monete meme ha avuto un'ascesa vertiginosa, con una capitalizzazione che è passata da zero all'inizio del 2020 a oltre 20 miliardi.Nel frenetico mondo delle criptovalute, stare al passo con i tempi è un must per gli investitori e ora che Luglio 2023 è arrivato, in molti stanno analizzando il mercato per capire quali saranno le ...