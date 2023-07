She-Hulk | lo sceneggiatore dell' episodio con Daredevil pagato una miseria

(Di venerdì 14 luglio 2023) LoCody Ziglar è stata pagata soltanto 396 dollari per la scrittura. La comparsa di Charlie Cox di nuovo nelle vesti diin She-: Attorney at Law, in attesa di vederlo tornare definitivamente in: Born Again, ha mandato in visibilio i fan MCU ma non la sceneggiatriceCody Ziglar. In questi mesi tiene banco a Hollywood lo sciopero degli sceneggiatori, dopo il mancato accordo nella rinegoziazione del contratto sui compensi. Ziglar per l'di She-conha guadagnato soltanto 396 dollari. Una cifra scioccante, se si considerano le cifre guadagnate di dirigenti degli studios, in primis Bob Iger con più di 50 milioni di ...

Nella stessa intervista, Brewster ha criticato i Marvel Studios su Daredevil , paragonando il ritorno di Daredevil nel MCU in: Attorney at Law a un cartone animato a causa dell'uso ..., secondo uno stuntman di Charlie Cox nella serie Daredevil di Netflix, avrebbe rovinato proprio Matt Murdock per molti ...... sono state anche l'occasione per alcuni divertenti camei, come quello di Daredevil in. Tuttavia, il regista di Secret Invasion ha smentito la presenza di un importante cameo nel suo show.

She-Hulk, lo sceneggiatore dell'episodio con Daredevil pagato una ...

Da stanotte è iniziato anche lo sciopero degli attori; una protesta congiunta dei due comparti che non si vedeva dagli anni '60. Nel frattempo Charlie Cox è pronto a tornare nei panni di Matt ...Attorney at Law scribe Cody Ziglar has hit back at recent comments from Disney CEO Bob Iger by earning his paltry residuals from the Marvel Studios series.