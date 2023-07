Sguardo accessoriato | 15 modelli di occhiale gioiello con cui svoltare il proprio look

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo anni in cui la sperimentazione in campo eyewear ha osato con silhouette e materiali, le tendenze di stagione si sono spinte oltre la struttura, giocando per addizione. Catene, strass e pietre abbelliscono gli occhiali occhiali Swarovski, che diventano dettagli statement del. Sopra le righe, ma non per questo meno raffinati ed eleganti. Puntando sui contrasti o optando per design che saggiamente si fondono con le forme del corpo nasce un nuovo eyewear che integra alle classiche montature veri e propri gioielli come collane o orecchini. Occhio al futuro, gli accessori diventano 2 in 1. 15didi ...