Sfreccia in autostrada a più di 400 chilometri orari con la sua Bugatti ma potrebbe farla franca | “Troppo veloce per l’autovelox”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) Fotografato dalmentreina oltre 400, ma la multanon arrivare. Il motivo? Andavapure per. L’accaduto è avvenuto in Belgio e ha per protagonista un raro modello diChiron, auto prodotta dal 2016 al 2022 dal noto marchio francese, tra i pochi modelli commerciali in grado di raggiungere velocità simili. Il proprietario hato sull’ben oltre il limite di velocità imposto dalla legge, 120 km/ma, tuttavia, anche se il guidatore è facilmente individuabile visti i pochi possessori di un’auto simile,comunque rimanere impunito proprio ...