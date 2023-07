Seth Rollins | “È stato bello tornare ad NXT | le cose stanno migliorando”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Da quando è divenuto campione mondiale dei pesi massimi della WWE,ovunque. Non solo si presenta ogni settimana a Raw e si esibisce a ogni PLE, ma è apparso recentemente anche a NXT, dove ha affrontato e sconfitto un agguerrito Bron Breakker, condividendo anche segmenti con il campione NXT Carmelo Hayes e altri.ha iniziato ad NXT, ed èanche NXT Champion, prima di debuttare nel roster principale nel 2012 con Roman Reigns e Dean Ambrose come parte dello Shield. In Out of Character di Ryan Satin,ha parlato di com’èa NXT e della situazione attuale del brand: “Èmoltoper meindietro e vivere quel ...

supera Balor, ma attenzione a Damian Priest Ennesima conferma titolata per il World Heavyweight Champion"Freakin", ma questa volta l'interferenza di Priest è stata fatale. ...Shira Haas interpreta il personaggio di Sabra, inoltre c'è anche la star WWEche si calerà nel ruolo di un personaggio che non è stato ancora rivelato. Anthony Mackie prende il posto di ...Penso che quello disia stato il migliore di tutti fino a ora. E poi lo apprezzo come atleta, è semplicemente fantastico. Sarebbe un onore scontrarmi con lui prima o poi. Night of ...

WWE: Confermato lo sfidante di Seth Rollins a SummerSlam Spazio Wrestling

In una recente intervista nel podcast “Out of Character” , Seth Rollins ha discusso di quale sia stata la finisher più brutale che abbia mai incassato nel corso della sua carriera. Ecco, di seguito, ...Shawn Michaels ha avuto modo di parlare del match svoltosi a NXT Gold Rush tra Seth Rollins e Bron Breakker, citando in causa anche Ric Flair.