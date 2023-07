Serie B | le date e il calendario della stagione 2023 24

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo il sorteggio deldiA per la/24, anche il campionato diB è pronto a ricominciare: ai nastri di partenza 20 squadre per un totale di 38 giornate e 380 partite. Per la prima volta ilè asimmetrico, sistema già adottato nella massimaitaliana per la terzaconsecutiva. La sequenza delle partite di andata, dunque, sarà diversa rispetto a quella dei match di ritorno. Per la compilazione della LegaB ha seguito alcuni criteri: in primis, per le prime giornate, si è tenuto conto delle necessità di alcune società di ristrutturare i propri stadi. Le squadre che si sono affrontate nel primo turno dello scorso campionato non possono incontrarsi ...