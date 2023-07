Serie A | rottura Juve-Bonucci | lo separano e non viaggiano per la tournée degli Stati Uniti

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 14 luglio 2023) 2023-07-14 09:38:36 Il web è in trepidazione: lA Lantus ha preso una decisione sorprendente. La squadra italiana ha deciso allontanare Leonardoe lo ha informato che non lo ha per la prossima stagione nonostante gli mancasse ancora un anno di contratto. In questo modo, secondo l’art Gazzetta dello Sportil rapporto tra il difensore centrale e la squadra torinese si interrompe bruscamente dopo oltre 500 partite. una decisione unilaterale Lo hanno riferito Cristiano Giuntolli e Giovanni Manna, due dei volti visibili della dirigenza sportiva bianconera, che si sono recati in Toscana dove il giocatore si trovava in vacanza per incontrarlo e spiegare i motivi di questa decisione. Il motivo addotto è puramente tecnico ed è stato preso in linea con l’allenatoreMassimiliano Allegri. Il futuro del capitanontino è adesso ...