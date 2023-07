Serenis Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 14 luglio 2023) Sei uno/una psicoterapeuta? Unisciti alla squadra di, per costruire la più solida rete di professionisti attivi nel campo della cura della salute mentale, collaborando ai servizi di terapia online che la piattaforma offre. Lavorerai da remoto svolgendo la Professione che ami, in completa autonomia e in un ambiente gratificante.: entra nel Team degli Psicoterapeuti Online Sono sempre più le persone che, oggi, necessitano di percorsi individuali o di coppia per affrontare il più ampio spettro dei problemi legati alla psiche..it ha apportato un servizio che coinvolge centinaia di professionisti, con l’obiettivo di offrire soluzioni terapeutiche riguardanti un’ampia gamma di problematiche. In questo articolo ti guideremo alla scoperta di tutti i servizi di.it e sui vantaggi ...