“Sequestro il telefono | ma la sim” La decisione della Procura su La Russa jr

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladi Milano ha sequestrato con un decreto eseguito dalla Squadra mobile il cellulare di Leonardo Apache La, il terzogenito del presidente del Senato Ignazio Laindagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'ex compagna di liceo. La notizia è stata anticipata dal sito del Fatto Quotidiano e confermata all'AGI da fonti qualificate. La consegna del solo dispositivo, da cui è stata tolta la sim, è avvenuta alla presenza dell'avvocato Adriano Bazzoni, legale di Leonardo Apache. La ricerca all'interno del dispositivo verrà fatta dalla polizia giudiziaria con precise parole chiave per cercare di ricostruire le eventuali interazioni a partire dal 19 maggio scorso, quando ci sarebbe stata la presunta violenza. Come spiega l'Ansa i pm non hanno sequestrato la sim del cellulare: è intestata ad una società che fa capo ...

